Beyköy'de içme suyu arıtma tesisi Düzce'nin 50 yıllık planını güvence altına alıyor

Beyköy'de büyük altyapı yatırımı hızla ilerliyor:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Beyköy Uğur Deresi mevkiinde yapımı süren içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 60 dönüm üzerine kurulan tesis, tamamlandığında günlük 130 bin metreküp/gün arıtma kapasitesine sahip olacak ve Düzce'nin uzun yıllık içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Tesis, Başkan Özlü'nün girişimleriyle Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yatırım programına alınmış ve yaklaşık bir yıl önce temeli atılarak yapımına başlanmıştı. Belediye yetkilileri, projenin bu yıl tamamlanarak gerekli testlerin ardından yılbaşında hizmete alınmasının hedeflendiğini belirtiyor.

teknik özellikler:

Yeni tesis, arıtacağı suyu Uğursuyu ve Bıçkı regülatörlerinden temin edecek. Suyun regülatörlerden arıtma tesisine aktarımı, 2025 yılında tamamlanan ve toplam uzunluğu 5.400 metre olan isale hattı ile sağlanacak. Tesis modern teknolojilerle donatılacak ve bünyesinde kurulacak SCADA kontrol sistemiyle, hem arıtma tesisi hem de yeni oluşturulan şehir şebekesi hatları tek merkezden anlık olarak izlenip kontrol edilebilecek.

yapım süreci ve hedeflenen işletme:

Şantiyede yürütülen çalışmalarda betonarme imalatlarının yaklaşık %96 seviyesinde tamamlandığı, elektrik imalatlarında ise ilerlemenin %50-60 bandında olduğu bildirildi. Yönetim binası, ince işler ve saha düzenleme faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Başkan Dr. Faruk Özlü, tesisin Düzce tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olduğunu vurgulayarak projenin şehrin içme suyu planlamasında uzun vadeli bir çözüm sunacağını belirtti. Yetkililer, bitim ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından tesisin devreye alınmasıyla bölgedeki su güvenliği ve hizmet kalitesinde önemli iyileşmeler beklediklerini kaydediyor.

Proje tamamlandığında, tesisin sağlayacağı kapasite ve merkezî izleme imkanları sayesinde Düzce'nin içme suyu altyapısının uzun vadeli dayanıklılığı güçlendirilecek.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, BEYKÖY UĞUR DERESİ MEVKİİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU. YAKLAŞIK 60 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE İNŞA EDİLEN VE GÜNLÜK 130 BİN METREKÜP ARITMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK TESİS, DÜZCE’NİN UZUN YILLAR BOYUNCA İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK.