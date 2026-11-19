Araban'da taklaya dönüşen trafik kazası: iki kişi yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesi Ergen mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAE 216 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

kaza anı ve ihbar:

Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk tespitler, aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attığını gösteriyor.

müdahale ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerindeki bulgular kayıt altına alınıyor.

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