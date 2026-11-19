Olayın gelişimi:

Olay, saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre balık tutmak için Kocabaş Çayı'na giden 14 yaşındaki Abdul Vahid, henüz belirlenemeyen bir nedenle çaya düştü ve gözden kayboldu.

Hızlı müdahale ve sevk edilen ekipler:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Görevliler, hem su içi hem de kıyı hattında eş zamanlı arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor:

Ekipler Kocabaş Çayı ve çevresinde tarama yapmayı sürdürüyor; çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği, henüz bir sonuca ulaşılamadığı bildirildi. Bölgedeki yetkililer ve müdahale ekipleri arama faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE BALIK TUTTUĞU SIRADA KOCABAŞ ÇAYINA DÜŞEREK KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.