Olayın ayrıntıları:

Iğdır'ın Melekli beldesi yakınlarında, Aralık ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Aydın Talip'e ait koyun sürüsü, yayladan dönüş sırasında su kanalına düştü. Kanal içinde sıkışan ve birbirinin üzerine yığılan hayvanlardan 78 koyun telef oldu.

Müdahaleler ve tespit:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme ve sayım sonucunda telef olan hayvan sayısının 78 olduğu belirlendi.

İnceleme ve itlaf süreci:

Telef olan koyunlar, ön inceleme için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin incelemesine sunuldu. TARSİM'in tespitinin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yasal prosedürlere uygun şekilde hayvanlar itlaf edildi.

Olay, kırsal alanlarda hayvan geçiş yolları ile su kanallarının yakınındaki güvenlik önlemlerinin önemini gösterdi; benzer olayları önlemek için sürü yönetimi ve altyapı dikkati gerektiği görülüyor.

IĞDIR’DA SU KANALINA DÜŞEN 78 KOYUN TELEF OLDU