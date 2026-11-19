Beykoz Belediyesi'nden üreticilere yönelik yem desteği

Beykoz Belediyesi, ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilerin artan yem maliyetlerini azaltmak ve yerel hayvancılığı güçlendirmek amacıyla silajlık mısır yemi dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım töreni Cumhuriyetköy Mahallesi'ndeki Beykoz Köy Pazarı'nda yapıldı ve törene Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile çok sayıda üretici katıldı.

dağıtım töreni ve miktarlar:

Belediye tarafından sağlanan destek kapsamında toplam 2 bin balyadan oluşan 800 ton silajlık mısır yemi üreticilerle paylaşıldı. Programın amacı, hem üreticilerin yem maliyetindeki yükünü hafifletmek hem de ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Tören alanında yapılan konuşmalarda üreticilere yönelik bu tür desteklerin hem yerel ekonomiye hem de gıda arz güvenliğine olumlu etkileri olduğuna vurgu yapıldı. Dağıtımın, maliyet baskısı altındaki küçük ve büyükbaş yetiştiriciler için kısa vadede rahatlama sağlaması hedefleniyor.

belediyenin amaçları ve başkan vekilinin mesajı:

Programda konuşan Özlem Vural Gürzel, Beykoz'un doğası, toprak verimliliği ve üretici ailelerinin ilçeyi değerli kıldığına dikkat çekti. Gürzel, 'Biz istiyoruz ki bereketli topraklarımızda üretim hiç durmasın. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alsın; hayvancılıkla uğraşan komşularımız da üretmeye, kazanmaya, ülkemize katkı sunmaya devam etsin' ifadelerini kullandı.

Gürzel ayrıca belediyenin tarımsal destek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi; belediyenin kendi tesislerinde tohumdan fideye kadar üretim yaptığını ve bu çerçevede 1 milyon 700 bin adet fideyi hem yaz hem kış mevsimlerinde üreticilerle paylaştıklarını söyledi. Üretilen ürünlerin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını, bir kısmının ise belediyenin sosyal tesislerinde kullanıldığını belirtti.

Konuşmasında yem maliyetlerinin üreticiler üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çeken Gürzel, 'Emeğinizin karşılığını daha rahat alın, siz emek verirken bizim de katkımız olsun' diyerek belediyenin desteğinin amaçlarını özetledi. Ayrıca dağıtılan yemin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, üreticilere, kooperatiflere ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Belediyenin bu adımı, yerel üretimi ve üreticinin gelir sürdürülebilirliğini korumaya yönelik kısa vadeli bir destek olarak sunulurken, yetkililer benzer desteklerin devam edeceğinin altını çizdi. Üreticiler ise yapılan dağıtımın günlük işletme maliyetlerine katkı sunacağı ve hayvancılığın ayakta kalmasına yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Beykoz Belediyesi'nden üreticilere silajlık mısır yemi desteği