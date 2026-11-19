operasyon ve ele geçirilenler:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aramada, bir ikamette kaçak ürünler tespit edildi. Yapılan incelemede 57 bin dal boş makaron, 12 bin dal dolu makaron ve 138 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

araç-gereç ve yöntem:

Ayrıca olay yerinde 4 adet sigara sarma makinesi ile 2 adet kompresör bulundu. Bulunan ekipmanlar, kaçak tütün üretimine yönelik düzeneklerin varlığına işaret etti.

hukuki süreç:

Soruşturma kapsamında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapılan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

ELE GEÇİRİLENLER