Olayın gelişimi:

Olay, Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, G.S. (38) isimli şahıs, binanın 2'nci kat balkon korkuluklarından aşağı sarkarak bir süre askıda kaldı. Bu sırada çevredeki esnaf şahsı kurtarmak için branda açmaya çalıştı ancak müdahale sürerken G.S. dengesini kaybedip düştü.

Yaşananlar, binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde kurtarma çabaları ve düşme anı açık şekilde görülüyor.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olayın ardından çevredeki kişiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın balkondan neden sarktığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı, gelişmelerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

BALKONDAN SARKAN ŞAHIS DÜŞEREK YARALANDI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.