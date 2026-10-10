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Araç ilçesinde iki operasyonla uyuşturucu ticareti çökertildi: dört kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda bonzai, sentetik ecza ve nakit ele geçirildi; 4 şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Araç ilçesinde iki operasyonla uyuşturucu ticareti çökertildi: dört kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler:

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Araç İlçe Emniyet Amirliği tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve koordineli çalışmalar yürütüldü. Ekiplerin iki ayrı operasyonu kapsamında farklı adres ve araçlarda arama yapıldı.

Birinci operasyonda yapılan aramalarda 355,51 gram bonzai, 701 adet sentetik ecza hapı, 0,07 gram metamfetamin, 80 adet şeffaf kilitli poşet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 250 TL nakit para ele geçirildi. Araç İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen diğer operasyonda ise bin 118 adet sentetik ecza hapı ve suç geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 435 TL nakit para bulundu.

Şüpheliler ve soruşturma süreci:

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında S.Ç., B.D., E.Ç. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı.

Yetkililer operasyonların planlı istihbarat çalışması sonucu yapıldığını belirtti. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarları, soruşturma dosyasında suçun niteliği ve hazırlık delilleri açısından kayda geçirildi.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARAÇ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU...

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARAÇ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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