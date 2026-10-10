Gece saatlerinde silahlı saldırı: Enes Ertaş hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde, gece saat 02.00 civarında meydana gelen silahlı saldırıda Enes Ertaş hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi Akif Bey Sokak'taki meydanda meydana geldi. İddialara göre B.G. (22), kırma tüfek ile henüz bilinmeyen bir nedenle Enes Ertaş'a ateş etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede Ertaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından öğrenilenlere göre Ertaş ile B.G.'nin çocukluk arkadaşı olduğu ifade edildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayın ardından B.G. polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu bildirdi ve gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE ÇOCUKLUK ARKADAŞININ VURDUĞU GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.