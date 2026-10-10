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Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı

Sivas'ta durdurulan otobüsün bagajından 18-25 yaşlarında yabancı uyruklu gençler çıktı; kaçınca polis kovalamacası yaşandı, şoförler gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı

Geçtiğimiz gece, Sivas Toptancılar kavşağında polis ekipleri şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde otobüsün alt bagajı açıldığında içinde 18-25 yaş aralığında yabancı uyruklu gençlerin olduğu görüldü.

kaçma girişimi ve kovalamaca:

Gençlerden bazıları, polis ekiplerini görünce bagajdan çıkıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada ekiplerle gençler arasında bir kovalamaca yaşandı; olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı ve kaçma girişimleri anında müdahale edildi.

gözaltı ve soruşturma:

Olayda düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen gençler ile ilgili işlem başlatıldı. İddialar doğrultusunda otobüs şoförleri polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

SİVAS’TA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOBÜSÜN BAGAJINDAN KAÇAK GÖÇMENLER...

SİVAS’TA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOBÜSÜN BAGAJINDAN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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