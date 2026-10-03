Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Soma'da göçük sonrası çağrı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse açıklama yaptı. Köse, 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği büyük facianın izlerinin hâlâ canlı olduğunu belirterek, son olayın madenlerdeki güvenlik eksikliklerini yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

iş güvenliği uygulamaları sahada karşılık bulmalı:

Köse, iş güvenliği tedbirlerinin yazılı belgeler ve mevzuatla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Üretim süreçlerinde çalışanların güvenliğinin öncelikli tutulması gerektiğini belirten Köse, bağımsız denetimlerin etkin şekilde yürütülmesi ve gerektiğinde caydırıcı yaptırımların uygulanmasının önemine dikkat çekti. Uygulamada aksayan noktaların tespiti ve hızlı düzeltici adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı:

Köse, göçükte yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı iletti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyleyen Köse, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Şeffaf soruşturmalar ve bağımsız incelemeler talep edildi.

Açıklamada, benzer kazaları engellemek için denetimlerin düzenli ve tavizsiz sürdürülmesinin şart olduğu, iş güvenliği standartlarının eksiksiz uygulanmasının hayati öneme sahip olduğu bir kez daha ifade edildi. Köse'nin çağrısı, uygulama ve hesap verilebilirlik üzerine odaklanıyor.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE GÖÇÜKTE 5 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPAN DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, 301 MADENCİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ FACİAYI HATIRLATARAK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN VE DENETİMLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.