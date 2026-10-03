Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Soma'da göçükte 5 işçinin ölümü sonrası Fatih Köse, 301 kaybını hatırlatarak iş güvenliğinin sahada uygulanması ve sorumluların hesap vermesini istedi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Soma'da göçük sonrası çağrı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse açıklama yaptı. Köse, 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği büyük facianın izlerinin hâlâ canlı olduğunu belirterek, son olayın madenlerdeki güvenlik eksikliklerini yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

iş güvenliği uygulamaları sahada karşılık bulmalı:

Köse, iş güvenliği tedbirlerinin yazılı belgeler ve mevzuatla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Üretim süreçlerinde çalışanların güvenliğinin öncelikli tutulması gerektiğini belirten Köse, bağımsız denetimlerin etkin şekilde yürütülmesi ve gerektiğinde caydırıcı yaptırımların uygulanmasının önemine dikkat çekti. Uygulamada aksayan noktaların tespiti ve hızlı düzeltici adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı:

Köse, göçükte yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı iletti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyleyen Köse, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Şeffaf soruşturmalar ve bağımsız incelemeler talep edildi.

Açıklamada, benzer kazaları engellemek için denetimlerin düzenli ve tavizsiz sürdürülmesinin şart olduğu, iş güvenliği standartlarının eksiksiz uygulanmasının hayati öneme sahip olduğu bir kez daha ifade edildi. Köse'nin çağrısı, uygulama ve hesap verilebilirlik üzerine odaklanıyor.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE GÖÇÜKTE 5 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPAN DÜŞÜNCE...

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE GÖÇÜKTE 5 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPAN DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, 301 MADENCİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ FACİAYI HATIRLATARAK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN VE DENETİMLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tırın yan yatması Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda ulaşımı aksattı
images

Polis operasyonlarında Bingöl'de 40 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve...
images

Gaziantep'te eş zamanlı baskınlarla 155 kişinin yakalandığı operasyon tamamlandı
images

Bodrum'da tek taraflı kazada ön kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ozan köyü'ne vefa: şehit polis Mustafa İlhan adına cami dualarla açıldı

Polis operasyonlarında Bingöl'de 40 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı

Adıyaman'da iş dünyası sandık başında: ATSO seçimlerinde yoğun hareketlilik

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi