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Yemekte çıkan tartışmada eşini vuran adama 18 yıl 4 ay hapis

Kahramanmaraş'ta 23 Temmuz 2025'te işyerinde yemek sırasında çıkan tartışmada eşi Nazlı Çokgezme'yi öldüren Emir Çokgezme'ye 18 yıl 4 ay hapis verildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yemekte çıkan tartışmada eşini vuran adama 18 yıl 4 ay hapis

Olayın ayrıntıları:

Olay, 23 Temmuz 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, tespih dükkanı olan işyerinde oturan Emir Çokgezme (47) ile eşi Nazlı Çokgezme (45) yemek yiyorlardı. Yemek sırasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Çokgezme, eşine tabanca ile ateş etti.

Soruşturma ve müdahale:

Bölgeden yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nazlı Çokgezme'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Emir Çokgezme, kısa süre sonra polise giderek teslim oldu. Şüpheli olayın ardından tutuklandı ve hakkında adam öldürmek suçundan soruşturma başlatıldı.

Dava ve mahkeme kararı:

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık hakkında karar verildi. Mahkeme sürecinde sanık önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı; daha sonra karar gereği 18 yıl 4 ay hapis cezası hüküm olarak kayda geçti. Kararın ardından taraf avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı ve süreç tarafların itirazlarıyla devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA YEMEK YEDİĞİ SIRADA TARTIŞTIĞI KARISINI ÖLDÜREN KOCA, 18 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA...

KAHRAMANMARAŞ’TA YEMEK YEDİĞİ SIRADA TARTIŞTIĞI KARISINI ÖLDÜREN KOCA, 18 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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