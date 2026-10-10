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Eş zamanlı operasyonla 33 ilde göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 47 tutuklama

Jandarma'nın 33 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 51 şüpheliden 47'si tutuklandı, 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eş zamanlı operasyonla 33 ilde göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 47 tutuklama

Jandarma 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 33 ilde yürütülen Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 47'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

operasyonun yürütülme biçimi:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Havadan İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile denetimler yapılırken, karadan İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki Asayiş, Otoyol ve Komando timleri tarafından çalışmalar yürütüldü.

ele geçirilen araçlar ve yakalanan göçmenler:

Operasyonlarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyon detaylarının bu şekilde olduğu ve işlemlerin ilgili birimlerce yürütüldüğü belirtildi.

33 ildeki kaçak göç operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı

33 ildeki kaçak göç operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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