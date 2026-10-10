Bodrum'da mutfak atıkları evde bokashiyle dönüşüyor

Bodrum’da evsel atıkların azaltılması ve organik atıkların geri kazanılması amacıyla kadınlara yönelik kompost eğitimi düzenlendi. 1. Etap Evsel Kompost Eğitimi, 9 Ekim Cuma günü Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitim, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü.

Eğitimin içeriği:

Programda katılımcılara mutfaklarda oluşan organik atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve Bokashi yöntemiyle değerlendirilmesi anlatıldı. Eğitimde yöntemin uygulama aşamaları, kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve fermente edilen organik ürünlerin nasıl değerlendirileceği hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Katılımcılar, yöntemin ev koşullarına uyarlanması ve olası sorunların çözümüne ilişkin pratik önerilerle bilgilendirildi.

Uygulama ve hedefler:

Eğitim sonunda katılımcılara evlerinde kullanmaları için Bokashi kompost kova setleri dağıtıldı. Bu uygulama ile mutfaklarda oluşan uygun organik atıkların çöpe gitmeden değerlendirilmesi ve evsel atık miktarının azaltılması hedefleniyor. Etkinlik, Bodrum’un Sıfır Atık Pilot İlçe seçilmesi ve ekim ayının Gıda Atığı Ayı olarak vurgulanması bağlamında planlandı; amaç, gıda israfını önlemek, organik atıkları geri kazanmak ve kadınların çevre dostu uygulamalara katılımını artırmak.

Bodrum Belediyesi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve sıfır atık bilincini güçlendirmek amacıyla evsel kompost eğitimlerini ilerleyen dönemlerde yeni katılımcılarla sürdürmeyi hedefliyor.

BODRUM’DA KADINLAR MUTFAK ATIKLARINI KOMPOSTA DÖNÜŞTÜRECEK