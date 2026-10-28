Aracın önüne yatarak sürücünün inmesini fırsat bilip aracı kaçıran şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana gelen olayda, 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı kullanan S.O. (42) seyir halindeyken önüne yatan kişiyi fark etti. İddiaya göre önüne yatan Mustafa G. (29) yere yattı; sürücü aracından inip müdahale etmek isterken, yerden kalkan Mustafa G. araca binip kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan aracın peşine düştü. Kısa süreli takip sırasında şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı, bunun üzerine bir trafik kazası yaptığı belirtildi.

kovalamaca ve yakalama:

Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay anına ilişkin görüntülerin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı öğrenildi.

emniyet sorgusu ve adli süreç:

Emniyetteki sorgusunda şüphelinin, 'Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.' dediği kaydedildi. İşlemleri tamamlanan Mustafa G., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası kayıtları ve emniyet ifadeleri dosyada delil olarak bulunuyor.

ARACIN KAÇIRILDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.