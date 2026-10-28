Narkotik köpeğinin izinde 856 gram ele geçirildi; Nevşehir'de sürücü tutuklandı

Operasyonun detayları:

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yürüttükleri çalışmalardan birinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada görevlendirilen narkotik köpeği de incelemeye katıldı ve faaliyet sonucu araçta toplam 856 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli ve adli süreç:

Olay sırasında araç sürücüsü olarak gözaltına alınan O.İ., hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

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