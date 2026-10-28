Malatya'da itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle kuyudan çıkarılan genç sağ bulundu

Battalgazi'de kuyu kurtarma operasyonu

Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Bahri Mahallesi Erenli Merkez Küme Evleri'nde bir kişi kuyuya düştü. Gelen ihbara göre 21 yaşındaki vatandaşın yaklaşık 25-30 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü bildirildi.

olayın ayrıntıları:

Olay yerine kısa sürede sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, düşen genci çıkarmak için çalışma başlattı. İlk müdahale ve kurtarma hazırlıkları olay yerinde koordineli şekilde yürütüldü.

müdahale ve tahliye:

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucunda genç kuyudan çıkarıldı. Kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli kontrolleri yapılmak üzere hazırlandı.

BATTALGAZİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 25 METRELİK KUYUYA DÜŞEN GENÇ EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.