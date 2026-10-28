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Köy merasında yıldırım çarpan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yozgat'ın Beyvelioğlu köyünde koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köy merasında yıldırım çarpan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Yozgat'ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde meydana gelen olayda, merada küçükbaş hayvan otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin'in üzerine, aniden bastıran sağanak yağış sırasında yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sahadaki müdahale ve adli süreç:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gültekin'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.

Cenaze ve köydeki hazırlıklar:

Ayrıca edinilen bilgiye göre, Gültekin'in cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Beyvelioğlu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

KEMAL CAN GÜLTEKİN (19) HAYATINI KAYBETTİ.

KEMAL CAN GÜLTEKİN (19) HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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