Köy merasında yıldırım çarpan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Yozgat'ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde meydana gelen olayda, merada küçükbaş hayvan otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin'in üzerine, aniden bastıran sağanak yağış sırasında yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sahadaki müdahale ve adli süreç:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gültekin'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.

Cenaze ve köydeki hazırlıklar:

Ayrıca edinilen bilgiye göre, Gültekin'in cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Beyvelioğlu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

KEMAL CAN GÜLTEKİN (19) HAYATINI KAYBETTİ.