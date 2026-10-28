Sakarya'da kaçak tütün zincirine operasyon: binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri ve depolarda arama yaptı.

operasyonun kapsamı:

Operasyon kapsamında R.K. (46) ve S.B. (31) isimli şahıslar gözaltına alındı. Aramalar, şüphelilere ait 2 iş yeri ile 1 depo üzerinde gerçekleştirildi.

ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda 160 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 43 bin 500 adet dolu makaron, 125 kilogram açık tütün ve 900 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER