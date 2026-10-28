Aracının arka camına 'dikkat acemiyim' yazısı yapıştırdı

olayın yaşandığı nokta:

Diyarbakır kent merkezinde, Elazığ Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin arka camında dikkat çeken bir düzenleme görüldü. Sürücünün, şeffaf bir dosya içerisine koyduğu ve arka cama yapıştırdığı 'dikkat acemiyim' yazılı kağıt trafikte fark edildi.

görüntülere yansıyanlar:

O anlar, arkasında seyir halinde olan başka bir araç tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücünün trafik içinde dikkatli ilerlediği ve gideceği güzergah doğrultusunda yoluna devam ettiği görüldü.

trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Bu tür yazıların yeni veya deneyimsiz sürücülerin niyetini kısa yoldan bildirmeye çalıştığı söylenebilir; ancak arka camda kağıt bulundurmanın görüşü kısıtlayabileceği ve dikkati dağıtabileceği unutulmamalı. Trafikte iletişim kurma yöntemleri olsa da, güvenli sürüş ve görüşün korunması birincil öncelik olmalıdır.

DİYARBAKIR'DA BİR SÜRÜCÜ, "DİKKAT ACEMİYİM" YAZISINI OTOMOBİLİN CAMINA YAPIŞTIRARAK TRAFİĞE ÇIKTI.