ESO meclisi kent sanayisinin rekabet gücünü ve iş birliğini masaya yatırdı

toplantıda öne çıkan gündem maddeleri:

Eskişehir Sanayi Odası'nın Ekim ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süha Özbay yönetiminde ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni dönemde görev alan meclis üyelerinin de yer aldığı olağan toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

sanayi üretimi ve rekabetçilik değerlendirmesi:

Toplantıda sanayi kuruluşlarının üretim faaliyetleri ile ekonomik şartların işletmelere yansımaları detaylı biçimde ele alındı. Sektörlerin güncel konuları tartışılırken, kent sanayisinin üretim gücünün ve rekabetçiliğinin artırılması ile sürdürülebilir büyümeye yönelik çalışmalara vurgu yapıldı. Meclis üyeleri, işletmelerin karşılaştığı zorlukların aşılması için koordinasyon ve stratejik yaklaşımın önemini vurguladı.

kamu ve özel sektör buluşması:

Toplantının ardından düzenlenen yemek programında kamu kurumlarının il müdürleri ile sanayiciler bir araya geldi. Programda, sanayicilerin kamu kurumlarıyla yürüttüğü süreçler ele alınırken yatırım, üretim ve kurumlar arası iş birliğinin kentin sanayi potansiyeline sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu. Bu buluşma, kamu-özel sektör diyalogunun güçlendirilmesi ve uygulamadaki engellerin paylaşılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI SÜHA ÖZBAY BAŞKANLIĞINDA VE MECLİS ÜYELERİNİN KATILIMIYLA YAPILDI. TOPLANTIDA ESKİŞEHİR SANAYİSİNİN DURUMU, EKONOMİK GELİŞMELER VE ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN ÖNCELİKLERİ MASAYA YATIRILDI.