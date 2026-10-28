Cezaevinde iletişim köprüsü: aile içi iletişim eğitimi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyeti, Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapıldı. Program çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere aile ilişkilerinde iletişimin önemi aktarıldı.

Programın kapsamı:

Etkinlik, Aile Eğitim Programı (AEP) ve Modüler AEP çerçevesinde düzenlendi. Seminerde aile içi iletişimin rolü ve sağlıklı ilişkilerin korunmasına yönelik temel yaklaşımlar ele alındı.

Katılımcı ve uygulama ayrıntıları:

Gerçekleştirilen seminere 190 tutuklu ve hükümlünün katılım sağladığı öğrenildi. Uygulamanın amacı, katılımcılara aile bağlarını güçlendirecek iletişim becerileri hakkında farkındalık kazandırmaktır.

ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİNDEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK AİLE EĞİTİM PROGRAMI (AEP) KAPSAMINDA "AİLE İÇİ İLETİŞİM" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.