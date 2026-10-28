Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4451 +0,15%
Bist 11.165,28 +0,13%
Altın Gram 6.520,47 -0,12%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,97 +1,43%
--°

Cezaevinde iletişim köprüsü: aile içi iletişim eğitimi

Eskişehir'de Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen seminerde, AEP ve Modüler AEP kapsamında 190 tutuklu ve hükümlüye aile içi iletişim eğitimi verildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cezaevinde iletişim köprüsü: aile içi iletişim eğitimi

Cezaevinde iletişim köprüsü: aile içi iletişim eğitimi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyeti, Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapıldı. Program çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere aile ilişkilerinde iletişimin önemi aktarıldı.

Programın kapsamı:

Etkinlik, Aile Eğitim Programı (AEP) ve Modüler AEP çerçevesinde düzenlendi. Seminerde aile içi iletişimin rolü ve sağlıklı ilişkilerin korunmasına yönelik temel yaklaşımlar ele alındı.

Katılımcı ve uygulama ayrıntıları:

Gerçekleştirilen seminere 190 tutuklu ve hükümlünün katılım sağladığı öğrenildi. Uygulamanın amacı, katılımcılara aile bağlarını güçlendirecek iletişim becerileri hakkında farkındalık kazandırmaktır.

ESKİŞEHİR&#039;DE CEZAEVİNDEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK AİLE EĞİTİM PROGRAMI (AEP) KAPSAMINDA...

ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİNDEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK AİLE EĞİTİM PROGRAMI (AEP) KAPSAMINDA "AİLE İÇİ İLETİŞİM" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa sanayi sitesi esnafı kavşak ve sinyalizasyon istiyor
images

Orman ürünleri meclisi ithalat sorunları ve gelecek vizyonunu ele aldı
images

Meme kanserini genç yaşta yenen estetisyen kadınlara erken tanı mesajı veriyor
images

Tarlasına traktörle Cumhuriyet yazan çiftçi doğum günü ve bayramı aynı anda kutl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakan Oral'dan cumhuriyetin 103. yılında birlik ve sorumluluk vurgusu

Şanlıurfa sanayi sitesi esnafı kavşak ve sinyalizasyon istiyor

İncirliova Sandıklı'da altyapı seferberliği: 54 bin kişiye daha sağlam şebeke hazırlığı

Mersin deniz ticaret odası'ndan üye odaklı, zaman kazandıran yönetim hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı