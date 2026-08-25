Malazgirt’te Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı gösterileri coşkuyla izlendi

Malazgirt etkinliklerinde gökyüzü şovu:

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen programlarla devam etti. Etkinliklere Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda vatandaş katıldı ve alanda oluşturulan yoğun katılım dikkat çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, tören kapsamında helikopterlerle iki ayrı gösteri sundu. Çelik Kanatlar adı verilen gösteride helikopterlerin koordineli manevraları, helikopterler arası yakın uçuşlar ve formasyonlar ilgiyle izlendi. İzleyiciler, bu anları cep telefonlarıyla kaydederken sahada heyecanlı anlar yaşandı.

gösterilerin öne çıkan anları:

Programın en beğenilen bölümlerinden biri olan Üzüm Salkımı gösterisinde helikopterlerin birbirine yaklaşıp ayrılma biçimi ve simetrik düzenleri büyük alkış aldı. Gösteriler sırasında hem yaşlı hem genç izleyiciler arasında yoğun tezahürat ve takdir sesleri yükseldi; gösteriler sonrasında ekipler alkışlarla uğurlandı.

Etkinlik boyunca alanda ayrıca at binme, ok atma gibi geleneksel etkinlikler de yer aldı. Katılımcılar hem tarihsel atmosferi deneyimleyip hem de jandarma birliklerinin sahadaki profesyonelliğini yakından görme imkânı buldu.

vatandaşların izlenimleri:

Filiz Gönül yaptığı değerlendirmede, 'Bugün burada Çelik Kanatlar gösterisini ve Jandarma’nın Üzüm Salkımı gösterisini izledik. Çok beğendik, gerçekten çok gurur verici ve muhteşem gösterilerdi. Ok attım, ata bindim. Malazgirt’te bu coşkuyu yaşamak gerçekten harika' ifadelerini kullandı.

Aylin Tomris ise, 'Dün SOLOTÜRK gösterisini izledik. Bugün de Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı gösterilerini izledik. Özellikle ata binmek benim için çok güzel bir deneyim oldu. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel eğlendik' dedi ve etkinliklerin bütün ziyaretçiler tarafından beğenildiğini vurguladı.

Malazgirt'te düzenlenen bu gösteriler, hem tarihî önem taşıyan bir günde halkla askerî unsurların bir araya gelmesine hem de izleyicilere görsel açıdan zengin, unutulmaz anlar sunulmasına olanak sağladı.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE JANDARMA HELİKOPTERLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN "ÇELİK KANATLAR" VE "ÜZÜM SALKIMI" GÖSTERİLERİ, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.