Malazgirt'te jandarma helikopterleri 'Çelik Kanatlar' ve 'Üzüm Salkımı' gösterileriyle meydanı doldurdu

etkinlik ve gösterilerin kapsamı:

Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü anma programları kapsamında, Muş’un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşların katıldığı organizasyonda, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri helikopterlerle bir dizi gösteri gerçekleştirdi.

Etkinlik alanı üzerinde yapılan uçuşlarda ön plana çıkan iki gösteri Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı olarak kayda geçti. Helikopterlerin koordineli manevraları, alandaki izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi ve birçok kişi gösteri anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

gösterilerin halk üzerindeki etkisi:

Gösteriler sırasında izleyicilerden gelen tepkiler alkış ve yoğun beğeni şeklinde oldu. Özellikle "Üzüm Salkımı" düzeni halktan büyük ilgi topladı ve alanı dolduranlar etkinlikleri coşkuyla karşıladı. Programın genel atmosferi, anma gününün hem tarihi anlamını vurgulayan hem de görsel bir şölen sunan bir etkinlik olmasını sağladı.

Jandarma ekiplerinin sergilediği manevralar, güvenlik ve profesyonellik vurgusunu öne çıkardı; aynı zamanda tarihî alanın görsel zenginliğine katkı sundu.

ziyaretçi izlenimleri:

Etkinlik alanını ziyaret eden Filiz Gönül, "Bugün burada Çelik Kanatlar gösterisini ve Jandarma’nın Üzüm Salkımı gösterisini izledik. Çok beğendik, gerçekten çok gurur verici ve muhteşem gösterilerdi. Dün de geldik, bugün de geldik. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik. Ok attım, ata bindim. Özellikle ilk defa ata binmek benim için çok güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu. Buradaki etkinliklerin hepsini çok güzel bulduk. Her şey çok güzeldi, çok beğendik. Malazgirt’te bu coşkuyu yaşamak gerçekten harika" dedi.

Benzer şekilde Aylin Tomris ise etkinlikleri beğendiğini belirterek, "Dün SOLOTÜRK gösterisini izledik. Bugün de Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı gösterilerini izledik. Gerçekten çok güzel ve gurur verici gösterilerdi. Ata bindim, ok attım. Özellikle ata binmek benim için çok güzel bir deneyim oldu. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel eğlendik. Malazgirt’te düzenlenen etkinliklerin hepsini çok beğendik" ifadelerini kullandı.

Genel olarak, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterileri, katılımcılara unutulmaz ve duygusal anlar yaşattı; etkinliğe katılanlar hem tarihî ruhu paylaştı hem de görsel açıdan zengin bir program deneyimledi.

Malazgirt’te jandarma helikopterlerinin gösterisi nefes kesti