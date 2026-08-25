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Simav-Uşak yolunda çarpışma: ağır yaralanan 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Dün saat 17.00'de Simav-Uşak kara yolunda meydana gelen çarpışmada ağır yaralanan 77 yaşındaki Nurullah Cengiz, Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Simav-Uşak yolunda çarpışma: ağır yaralanan 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Simav-Uşak yolunda çarpışma: ağır yaralanan 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kütahya'da dün saat 17.00 sıralarında Simav-Uşak kara yolunda otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki Nurullah Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza sırasında araçta bulunan ve ismi açıklanan diğer yaralı M.T. ise olay yerinde ilk müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi; tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın oluş nedenine yönelik soruşturma devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili ayrıntıların soruşturma tamamlandığında paylaşılacağını belirtti.

ÖLEN NURULLAH CENGİZ

ÖLEN NURULLAH CENGİZ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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