Simav-Uşak yolunda çarpışma: ağır yaralanan 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kütahya'da dün saat 17.00 sıralarında Simav-Uşak kara yolunda otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki Nurullah Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza sırasında araçta bulunan ve ismi açıklanan diğer yaralı M.T. ise olay yerinde ilk müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi; tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın oluş nedenine yönelik soruşturma devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili ayrıntıların soruşturma tamamlandığında paylaşılacağını belirtti.

ÖLEN NURULLAH CENGİZ