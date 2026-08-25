Simav-Uşak yolunda çarpışma: ağır yaralanan 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kütahya'da dün saat 17.00 sıralarında Simav-Uşak kara yolunda otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki Nurullah Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ve ilk müdahale:
Kaza sırasında araçta bulunan ve ismi açıklanan diğer yaralı M.T. ise olay yerinde ilk müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi; tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
soruşturma ve süreç:
Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın oluş nedenine yönelik soruşturma devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili ayrıntıların soruşturma tamamlandığında paylaşılacağını belirtti.
ÖLEN NURULLAH CENGİZ
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