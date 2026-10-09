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Özgür Özel Tarsus cezaevinde tutuklu belediye başkanlarına destek ziyareti yaptı

Özgür Özel, Tarsus Cezaevi'nde Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer ile görüşerek tutuklu belediye başkanlarına dayanışma gösterdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Özgür Özel Tarsus cezaevinde tutuklu belediye başkanlarına destek ziyareti yaptı

ziyaretin ayrıntıları:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti. Heyette Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Yeni Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç yer aldı.

cezaevindeki görüşmeler:

Heyet, Tarsus Cezaevi'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile görüştü. Görüşmelerde tutuklu belediye başkanlarıyla bir araya gelen heyet, dayanışma mesajı verdi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL VE BERABERİNDEKİ HEYET, TARSUS CEZAEVİNDE BULUNAN BELEDİYE...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL VE BERABERİNDEKİ HEYET, TARSUS CEZAEVİNDE BULUNAN BELEDİYE BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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