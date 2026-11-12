Arama sonrası boş arazide bulunan araçta Arif Oruç hayatını kaybetmiş halde bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç, ağabeyi tarafından aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Oruç’un dün geceden itibaren kendisinden haber alınamadığı için yakınları durumu yetkililere bildirdi.

olayın ortaya çıkışı ve müdahale:

Ailesinin endişesi üzerine arama yapan ağabeyi A.O., kardeşine ait olduğu belirtilen 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracı boş bir arazide park edilmiş halde buldu. Aracın kapısını açtığında Oruç’u arka koltukta hareketsiz bulan ağabey, uzun süre seslendi ancak yanıt alamadı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturma ve adli işlem:

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Oruç’un cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE KENDİSİNDEN BİR SÜREDİR HABER ALINAMAYAN GENÇ ADAM, AĞABEYİ TARAFINDAN BOŞ ARAZİYE PARK EDİLMİŞ ARACININ ARKA KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU.