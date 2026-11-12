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Erzincan'da su ürünleri güvenliğini hedefleyen kapsamlı denetim

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satış noktalarında tazelik, hijyen ve yasal boy denetimleri yaparak tüketici sağlığını gözetti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 07:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da su ürünleri güvenliğini hedefleyen kapsamlı denetim

Erzincan'da balık satış noktalarında kapsamlı inceleme

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde balık satış noktalarında denetimler gerçekleştirdi. İncelemelerde satışa sunulan ürünlerin tazeliği, muhafaza ve satış koşulları, yasal boy sınırlarına uygunluğu ile hijyen şartları kontrol edildi.

denetim kapsamı ve önemi

Yapılan kontroller, su ürünleri ticaretinde tüketici sağlığını doğrudan etkileyen başlıkları hedefledi. Yetkililer, satış noktalarındaki uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirirken, aynı zamanda halkın güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

denetimlerin sürekliliği ve mevzuat vurgu

İl Müdürü Koçaker, denetimlerin balık satış sezonu boyunca devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, satışların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, düzenli denetimlerin tüketici korunmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

ERZİNCAN’DA BALIK SATIŞ NOKTALARI, TAZELİK, HİJYEN VE YASAL AVLANMA BOYUTLARI AÇISINDAN...

ERZİNCAN’DA BALIK SATIŞ NOKTALARI, TAZELİK, HİJYEN VE YASAL AVLANMA BOYUTLARI AÇISINDAN DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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