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Dumanlı yaylasında sarıçamlar karla beyaz bir tabloya dönüştü

Erzincan Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı, 2 bin metreye yakın rakımda yağan karla sarıçam ormanları ve yaban hayatıyla kışın da ziyaretçi çekiyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Dumanlı yaylasında sarıçamlar karla beyaz bir tabloya dönüştü

kar yağışıyla değişen panorama:

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki alan, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte yer alıyor. Bölgede çekilen havadan görüntüler, sarıçam ormanlarının karla örtünmesiyle ortaya çıkan geniş panoramayı gözler önüne serdi.

Uçsuz bucaksız ormanların beyazla bütünleşmesi, doğal dokunun farklı bir katman kazanmasına neden oldu. Havadan kaydedilen kareler, bölgenin kış mevsimindeki görsel zenginliğini ve sessizliğini vurguluyor.

kış turizmi ve ziyaretçi ilgisi:

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Dumanlı Tabiat Parkı, kış mevsiminde de dikkat çekiyor. Kar manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen bölgeyi ziyaret etti. Karla kaplı patikalar ve ağaç sıraları, fotoğraf meraklıları için kartpostallık sahneler sundu.

biyoçeşitlilik ve korunan alan statüsü:

Dumanlı Yaylası, 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi. Bölgenin zengin orman dokusu, bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanlarına yaşam alanı sağlıyor. Karla kaplanan habitat, yaban hayatının kış koşullarındaki görünümünü de farklılaştırıyor ve korunan alanın ekolojik önemini öne çıkarıyor.

Genel olarak, Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki kış görüntüleri hem doğal çeşitliliğin hem de bölgenin turistik çekiciliğinin altını çiziyor. Havadan alınan görüntüler, tabiat parkının mevsimsel dönüşümünü somut biçimde gösterdi.

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNDE BULUNAN DUMANLI TABİAT PARKI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN...

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNDE BULUNAN DUMANLI TABİAT PARKI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. SARIÇAM ORMANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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