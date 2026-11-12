Erzincanlı güreşçiler yarı finallerin kapısını araladı

müsabaka ve genel değerlendirme:

Samsun'da düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Arası 2. Etap Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları farklı yaş ve kilo kategorilerinde öne çıktı. Elde edilen derecelerle aralık ayında yapılacak Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı kazanıldı.

12-14 yaş sonuçları:

12-14 yaş grubunda 38 kiloda Anzor Yasin ve 47 kiloda Resul Karakış birincilik kürsüsüne çıkarak önemli bir başarı elde etti. Aynı kategoride 73 kiloda Hasan Alimoğlu üçüncü olarak dereceye girdi.

15-17 yaş sonuçları:

15-17 yaş grubunda da Erzincanlı sporcular madalya çıkarmayı sürdürdü. 48 kiloda Ramiz Orman birincilik, 92 kiloda Habil Buğra Taşdelen ikincilik elde etti. Aynı grupta 51 kiloda Yakup Efe Navruz, 60 kiloda Ömer Asaf Demirel, 110 kiloda Alaaddin Yiğit Yıldız ve 55 kiloda Cihan Karakış üçüncü olarak podyuma çıktı.

hedef: Türkiye yarı finalleri:

Dereceye giren sporcuların tamamı aralık ayında düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'nde Erzincan'ı temsil edecek. Sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, turnuvada başarı dilekleri iletildi.

ERZİNCANLI GÜREŞÇİLER TÜRKİYE YARI FİNALLERİ’NE KATILMAYA HAK KAZANDI