Otlukbeli'de güvenli gıda için mevzuata uygunluk denetimi

Denetim faaliyeti
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde, Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda tüketim ve satış noktalarında denetimler yapıldı. Yapılan kontrollerde işletmelerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.
Denetimin odağı:
Gözetim sırasında, gıda güvenliği ile halk sağlığının korunmasına yönelik incelemeler gerçekleştirildi; amaç vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaktır.
Çalışmanın sürdürülebilirliği:
Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
OTLUKBELİ’NDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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