Dolar 50,2534 +0,05%
Euro 55,7862 +0,06%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.440,11 -0,36%
EUR/USD 1,1084 -0,06%
Brent Petrol 91,77 -1,07%
--°

Otlukbeli'de güvenli gıda için mevzuata uygunluk denetimi

Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde gıda işletmelerinde mevzuata uygunluk ve halk sağlığı denetimleri yaptı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 07:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Otlukbeli'de güvenli gıda için mevzuata uygunluk denetimi

Denetim faaliyeti

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde, Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda tüketim ve satış noktalarında denetimler yapıldı. Yapılan kontrollerde işletmelerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

Denetimin odağı:

Gözetim sırasında, gıda güvenliği ile halk sağlığının korunmasına yönelik incelemeler gerçekleştirildi; amaç vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaktır.

Çalışmanın sürdürülebilirliği:

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

OTLUKBELİ’NDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OTLUKBELİ’NDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişli'de iki ayağından vurduğu husumetlisi eğlence mekanında yakalandı
images

Bandırma'da denize uçan araç vinçle çıkarıldı; sürücü hafif yaralandı
images

Gerze'de operasyon: küçük miktar uyuşturucuya gözaltı
images

Sinop'ta sokak hayvanları için denetim, bakım ve iş birliği paketi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bandırma'da denize uçan araç vinçle çıkarıldı; sürücü hafif yaralandı

Risk gruplarında pnömoni tehlikesi: aşı ve hijyenle korunma çağrısı

Gerze'de operasyon: küçük miktar uyuşturucuya gözaltı

Yenipazar'da Sevgi Yolu baştan aşağı yenileniyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi