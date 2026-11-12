Otlukbeli'de güvenli gıda için mevzuata uygunluk denetimi

Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde gıda işletmelerinde mevzuata uygunluk ve halk sağlığı denetimleri yaptı.