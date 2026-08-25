Aranan hükümlü H.K., Siverek'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, adı H.K. olarak açıklanan şahıs yakalanarak işlem başlatıldı.

operasyon ve yakalama:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri ortak çalışma yürüttü. Yapılan operasyon neticesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs ele geçirildi.

adli süreç:

Yakalanan H.K. hakkında gerekli işlemler uygulanarak, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

17 YIL 8 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI