FPV dron izleme yarışmasında Eskişehir finalinde 20 takım şampiyonluk için kıyasıya yarışacak

TEKNOFEST'te yeni bir alan: FPV dron izleme

TEKNOFEST kapsamında MKE tarafından 2026 yılında ilk kez düzenlenen FPV Dron İzleme Yarışması, insansız hava araçları, görüntü işleme ve otonom uçuş teknolojilerini gerçek uçuş ortamında bir araya getiriyor. Yarışmanın final etabı 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezinde gerçekleştirilecek ve kupayı almak için 20 takım ile 167 yarışmacı mücadele edecek.

katılım ve eleme süreci:

Yarışma, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri, mezunlar ve özel sektör temsilcilerine açık şekilde düzenlendi. Başvuruda toplam 115 takım ve 566 üye yer aldı; değerlendirme süreçleri sonunda finale kalan ekip sayısı 20 olarak belirlendi. Takımlar en az 4, en fazla 10 kişiden oluşuyor; her takımda bir takım kaptanı ve bir pilot bulunması zorunlu.

yarışma formatı ve görevler:

Yarışmanın temel amacı, hareketli bir hedef dron’un görüntü işleme ile algılanması, hedefe kilitlenilmesi ve farklı uçuş manevraları boyunca otonom olarak takip edilmesi. Hedef dron toplam 11 farklı manevra boyunca izlenecek. Final etabı dört gün sürüyor; her takımın toplam 4 yarışma-deneme hakkı bulunuyor ve bu haklar her güne birer deneme olarak dağıtılıyor.

Finalde takımların performansı; anlık görüntü aktarımı, otonom uçuş kabiliyeti ve manevra istasyonlarının başarıyla tamamlanması kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Ödül sıralamasına girebilmek için takımların ilk 4 manevrayı otonom olarak başarıyla tamamlaması gerekiyor.

değerlendirme kriterleri ve süreç:

Değerlendirme iki ana bölümden oluşuyor: toplam puanın %25'i rapor ve video değerlendirmesinden, %75'i görev performansından sağlanacak. Yarışma sürecinin temel aşamaları arasında Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu, Final Yarışması ve Görev Değerlendirmesi yer alıyor.

ödüller ve amaç:

Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 750.000 TL ödül dağıtılacak. Ödül dağılımı şöyle: birincilik 300.000 TL, ikincilik 250.000 TL, üçüncülük 200.000 TL. Yarışmanın uzun vadeli hedefi, görüntü işleme, hedef algılama ve otonom uçuş teknolojilerinin gerçek uçuş şartlarında sınanması ve gençlerin geliştirdiği yenilikçi çözümlerin sahada test edilmesi olarak açıklandı.

Organizatörler, etkinliğin hem akademik hem de sektör odaklı ekiplerin deneyimini artıracağını ve FPV ile otonom takip teknolojilerinde yeni çözümlerin görünürlük kazanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

TEKNOFEST’TE İLK KEZ DÜZENLENEN FPV DRONE İZLEME YARIŞMASINDA 20 TAKIM FİNALDE MÜCADELE EDECEK