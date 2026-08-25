Eski Lara sahilinde atık su akıntısı: denizin rengi ve koku değişti

Olayın ayrıntıları:

Antalya Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi sahilinde, Bambus Plajı yakınlarında sabah saatlerinden itibaren denize atık su karıştı. Kayalık kıyıdan açığa doğru yayılan sarımsı akıntı, turkuaz renkli denizde belirgin bir renk değişimine yol açarken bölgeden kötü koku yayıldı. Akıntının denizdeki yayılımı havadan çekilen görüntülerle de tespit edildi.

ASAT müdahalesi ve teknik tespitler:

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos saat 04.00 sıralarında TM4 Atıksu Terfi Merkezinin DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak noktasında yırtılma meydana geldiğini açıkladı. Arıza, SCADA sistemi üzerinden anında tespit edilip teknik ekipler saat 04.15'te tesise ulaşarak müdahaleye başladı.

ASAT açıklamasına göre vana haznesinde ölçülen yüksek HS ve CH seviyeleri nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında ortam havalandırıldı. Hâlihazırda tesis, vidanjörler marifetiyle kontrollü şekilde boşaltılıyor; gerekli ekip, ekipman ve teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra onarım çalışmalarına derhâl başlanacağı bildirildi. Kurum, çalışmaların kesintisiz sürdürülerek aksaklığın en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Bölge sakinleri ve işletmelerin tepkisi:

Kafede çalışan Filiz Yorgancı, bölgede benzer koku ve akıntıyla daha önce de karşılaştıklarını belirterek, "Sabah saat 08.30 sıralarında çalışmalarımız başlıyor, kahvaltı programlarımız oluyor. Bugün geldiğimizde yine çok kötü bir kokuyla karşılaştık. Yaklaşık 3-4 yıldır burada çalışıyorum ve bu sorunu sürekli yaşıyoruz" dedi. Yorgancı, sorunun sadece yaz aylarında değil kışın birkaç yağmurdan sonra da tekrarlandığını, defalarca bildirimde bulunduklarını ancak çözüm beklediklerini anlattı.

Yorgancı ayrıca akıntının önceki vakalara göre daha uzun sürdüğünü belirterek, "Genellikle gece saatlerinde daha yoğun şekilde akıntı olduğu söyleniyor. Sabah geldiğimizde denizin renginden zaten durumu anlayabiliyoruz. İnsanlar denizde yüzüyordu, parktan da 'Gelmeyin' diye uyarılar yapılıyordu" ifadelerini kullandı. Bölgedeki işletmeler, misafirlerin kokudan rahatsız olup mekânı terk ettiğini aktardı.

ASAT yetkilileri, kontrollü boşaltma ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hattın yeniden hizmete alınacağını belirtti; çalışmaların sürmesi nedeniyle yetkililerden gelecek yeni bilgi bekleniyor.

ANTALYA'NIN ESKİ LARA CADDESİ SAHİLİNDE, BAMBUS PLAJI YAKINLARINDA ATIK SUYUN DENİZE KARIŞMASIYLA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, BÖLGEDE KÖTÜ KOKU OLUŞTU. ASAT, TM4 ATIKSU TERFİ MERKEZİ'NİN BASMA HATTININ KAYNAK NOKTASINDA YIRTILMA MEYDANA GELDİĞİNİ VE MÜDAHALENİN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.