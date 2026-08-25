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Eski ilişkideki takip ölümle sonuçlandı: görüntüler ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde, ayrıldığı Şerife Gezer'i takip edip vurduğu iddia edilen Hakan S.'nin saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:04

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski ilişkideki takip ölümle sonuçlandı: görüntüler ortaya çıktı

Olayın gelişimi:

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre bir süre önce ayrıldığı kadın olan Şerife Gezer'i takip eden Hakan S., taksiyle takibin ardından minibüsten inen Gezer'e defalarca ateş etti. Olayın ardından saldırgan, bir yufkacı dükkanına girerek kendisine silah doğrulttu.

Çevredeki görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının aktardığına göre, kısa süre içinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırının ardından ağır yaralanan Şerife Gezer hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görüntülerde neler yer alıyor:

Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde, elinde silahla dükkan önünde bekleyen bir kişinin bir süre sonra içeri girip ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde aynı anda olay yerine gelen polis ekipleri ve çevrede panik yaşayan vatandaşlar da yer alıyor. Kayıtlarda saldırganın dışarıda beklerken ve daha sonra içeriye girerkenki halleri açık biçimde yansıyor.

Polis müdahalesi ve gözaltı:

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu Hakan S. ikna edilerek etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

YAŞANAN OLAYIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE ELİNDE SİLAHLA YUFKACI...

YAŞANAN OLAYIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE ELİNDE SİLAHLA YUFKACI DÜKKANI ÖNÜNDE DURAN HAKAN S., BİR SÜRE SONRA İÇERİ DOĞRU GİREREK ATEŞ EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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