Boşanma sürecindeki eşi apartman önünde bıçakladı, kaymakamlığa teslim oldu

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşe bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre Konya'dan gelen S.B., boşanma aşamasındaki eşi Ş.B.'nin kaldığı apartmanın önünde bekledi.

Saldırı ve yaralanma:

Geceyi aracında geçirdiği belirtilen S.B., eşinin dışarı çıktığını görüp tartışma başlattı. Tartışmanın alevlenmesiyle yanında bulundurduğu bıçakla Ş.B.'ye saldırdı. Ağır yaralanan Ş.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüphelinin teslim oluşu ve soruşturma:

Saldırının ardından şüphelinin kullandığı bıçağı yakındaki bir apartmanın bahçesine attığı, daha sonra Kocasinan Kaymakamlığı'ndaki polis noktasına giderek teslim olduğu bildirildi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, Cumhuriyet savcılığı koordinesiyle soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'DE BİR ADAM, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ, KALDIĞI EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI. ŞÜPHELİ, OLAYIN ARDINDAN KAYMAKAMLIKTAKİ POLİS NOKTASINA GİDEREK TESLİM OLDU.