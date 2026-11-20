Arapdede sokak'ta aniden yere yığıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra Arapdede Sokak'ta bulunan bir tekel bayinin önünde yürürken bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve nakil

Olay yerinde görevliler tarafından yapılan kontrolde şahsın bilincinin kapalı olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kimliği tespit edilemeyen kişi, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastanedeki bulgular ve soruşturma

Hastanede yapılan tetkiklerde şahısta kafa travması tespit edildi. Tedavisi süren şahsın kimliğinin belirlenmesi ve olayın nedeninin aydınlatılması için inceleme başlatıldı.

ŞAHSIN BAYILDIĞI YER