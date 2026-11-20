yarışma ve sonuçlar:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi bünyesinde verilen 18 saatlik Robotik ve Kodlama Kursu'nu tamamlayan öğrenciler, 18 Kasım 2026 tarihinde Kütahya'da düzenlenen Kendin Yap Atölyesi Ulusal Robot Yarışması'na katıldı. Eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri uygulamaya aktararak robot tasarımı ve programlama becerilerini ulusal platformda sergilediler.

Toplam 32 takımın yarıştığı kategorilerde merkezin temsilcileri önemli dereceler elde etti. Nadir Abay Türkiye 4.'sü, Mehmet Emin Darıviranlı Türkiye 5.'si olurken, Çizgi İzleyen Robot kategorisinde mücadele eden Ayaz İnkaya da 25 takımın yer aldığı etapta değerli bir yarışma deneyimi kazandı.

eğitimin etkisi ve gelecek adımları:

Gerçekleştirilen organizasyonun, öğrencilerin algoritmik ve analitik düşünme yetkinliklerini geliştirmesine, problem çözme ve takım çalışması becerilerini uygulamalı ortamda pekiştirmesine önemli katkı sağladığı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimlerini desteklemeye yönelik uygulamalı eğitimlerin somut başarılara dönüştüğünü ve bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZLİ BİLİM MERKEZİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN ROBOTİK VE KODLAMA KURSU’NDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER, KÜTAHYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN KENDİN YAP ATÖLYESİ ULUSAL ROBOT YARIŞMASI’NDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE DENİZLİ’Yİ GURURLANDIRDI.