Manchester United'da yeniden yapılanma başladı: Pochettino göreve geliyor

Manchester United yeni teknik direktörünü açıkladı

Manchester United resmî internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mauricio Pochettino'nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Kulüp, kısa süre önce görevine son verilen Michael Carrick'in yerine Arjantinli çalıştırıcının getirildiğini belirtti.

geçiş süreci:

Açıklamada Pochettino'nun ABD Erkek Milli Takımı'ndaki görevlerini tamamladıktan sonra sözleşmesinin feshedilmesi için ABD Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlandığı vurgulandı. 54 yaşındaki teknik adamın 18 Kasım tarihinden itibaren kulüpte çalışmaya başlayacağı açıklandı.

pochettino'nun kariyer özeti:

Pochettino, teknik direktörlüğe 2009'da Espanyol ile başladı. Ardından Southampton ve beş sezon görev yaptığı Tottenham ile öne çıktı; burada üst üste dört dönem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp, 2019'da takımı finale taşıdı. 2021'de göreve geçtiği Paris Saint-Germain ile Ligue 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası başarılarını elde etti, daha sonra Chelsea'de bir dönem çalıştı.

Son olarak Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımı son 16 turuna taşıdı. Manchester United yönetimi, takımın mevcut sonuçları ve gelecek hedefleri doğrultusunda bu atamayla yeniden yapılanma sürecini hızlandırmayı planlıyor.

MANCHESTER UNİTED, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE MAURİCİO POCHETTİNO’NUN GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU.