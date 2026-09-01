Ardahan'da ağustos mesaisi: 31 aranan şahıs yakalandı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir ay içindeki çalışmada çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

çalışmanın kapsamı:

Operasyonlar 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Ekipler, hakkında yakalama ve kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüphelilerin tespitine yönelik planlı takip ve operasyonlar gerçekleştirdi.

yakalananların suç ve cezaları:

Yakalananlar arasında; 'fuhuş' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, 'hırsızlık' suçundan 9 yıl cezası bulunan bir kişi, 'yağma' suçundan 9 yıl cezası bulunan bir kişi ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl cezası olan bir kişi yer aldı. Toplamda 31 şüpheli gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklamalar:

Gözaltına alınanlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

ARDAHAN'DA ARANAN 31 KİŞİ YAKALANDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)