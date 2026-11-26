Meteoroloji verileri ve gece ölçümleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 25 Kasım saat 18.00 ile 26 Kasım saat 06.00 arasında Türkiye genelinde ölçülen en düşük sıcaklıklar paylaşıldı. Kayıtlara göre en soğuk nokta, Ardahan Merkez'e bağlı Yalnızçam Kayak Merkezi oldu; termometreler burada gece saatlerinde -16,9 dereceyi gösterdi.

Uzmanlar, ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dondurucu soğuklara neden olduğunu belirtiyor. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi, yerel düzeyde buzlanma ve don riskini artırıyor.

gecenin en düşük sıcaklıkları:

Meteoroloji raporunda ölçülen diğer düşük sıcaklıklar şöyle sıralandı: Bayburt (Merkez / Yaylalar Köyü): -16,2