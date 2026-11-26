yol yeniden ulaşıma açıldı:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Onbaşılar köyünün Çobanpınar Mezrası'nda yer alan 2 bin 135 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, etkili kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki güzergahta bazı noktalarda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

iki günlük müdahale ve çalışma süreci:

Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bölgedeki yoğun kar örtüsüne karşı iki gün süren çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda kapanan güzergâh yeniden ulaşıma açıldı ve geçişler sağlanmaya başladı.

hazırlık ve uyarılar:

Karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı benzer durumlara müdahale için bölgede hazır bekletilmeye devam ediyor. Yetkililer, yüksek rakımlı kesimlerde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısını yineliyor.

Yüksekova’da kardan kapanan askeri üs bölgesinin yolu açıldı