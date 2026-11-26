Yol yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan askeri üs bölgesine giden yol, iki gün süren karla mücadele çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

konum ve kapanma nedeni:

Ulaşıma kapanan güzergah, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrası ile askeri üs arasındaki yoldur. Bölgedeki üs, 2 bin 135 rakımda bulunuyor ve etkili olan kar yağışı bazı noktada kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yollarda ulaşımı engelledi.

çalışma ve güvenlik önlemleri:

Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolu açmak için yoğun bir çalışma yürüttü; ekiplerin iki günlük müdahalesiyle güzergah yeniden trafiğe açıldı. Karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı bölgedeki güvenlik ve ulaşımın sürekliliğini sağlamak üzere hazır bekletiliyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KARDAN KAPANAN ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN YOLU 2 GÜN SÜREN ÇALIŞMA SONUCU ULAŞIMA AÇILDI.