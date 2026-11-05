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Ardeşen'de basınçlı isale hattının patlaması yolları suya boğdu, ilçe susuz kaldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Düz Mahalle'de ana isale hattı patladı; basınçlı su yolları göle çevirdi, onarım süresince ilçe genelinde sular kesildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardeşen'de basınçlı isale hattının patlaması yolları suya boğdu, ilçe susuz kaldı

Ardeşen'de ana isale hattının patlaması yolları göle çevirdi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Düz Mahalle mevkiinde şehir şebekesini besleyen ana su irsaliye hattı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Basınçla fışkıran su cadde ve sokaklara taşarken, birçok yol kısa sürede göle döndü.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye Ardeşen Belediyesi su işleri ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkını kontrol altına almak ve patlayan ana boruyu onarmak amacıyla çalışma başlattı. Müdahale kapsamında kazı ve onarım işlemleri sahada yoğun şekilde sürdürülüyor.

su kesintisi ve vatandaşlara uyarı:

Yetkililer, arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmaların sabaha kadar sürebileceğini ve bu süre zarfında ilçenin tamamına su verilemeyeceğini bildirdi. Bölge sakinlerinden, yollardaki su birikintileri ile devam eden kazı ve onarım çalışmaları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

RİZE&#039;NİN ARDEŞEN İLÇESİNDE ANA SU BORUSU PATLAYINCA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İLÇE GENELİNDE SULAR...

RİZE'NİN ARDEŞEN İLÇESİNDE ANA SU BORUSU PATLAYINCA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İLÇE GENELİNDE SULAR KESİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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