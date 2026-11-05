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Tosya’da İncesu Deresi ıslahı için ihale 30 kasımda yapılacak

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İncesu Deresi ıslah projesinin Devlet Su İşleri tarafından 30 Kasım'da ihaleye çıkacağını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Tosya’da İncesu Deresi ıslahı için ihale 30 kasımda yapılacak

proje duyurusu:

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeden geçen İncesu Deresinin ıslahına yönelik projenin ihalesinin 30 Kasım tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Belediye girişimleri ve 2024'ten bu yana süren istişareler sonucunda hayata geçirilen projenin ilçe için önemli kazanımlar sağlayacağı belirtildi.

süreç ve önceki çalışmalar:

Kavaklıgil, yaklaşık üç-dört yıl önce şehir içinden geçen Kuru Çayımızın ıslah edilen bölümünde elde edilen deneyimin yeni projeye yol gösterdiğini vurguladı. Bahçelievler Mahallemizde başlayıp Devreze kadar uzanan kısmın bakir alanlar barındırdığını söyleyen başkan, bu alanların da dere ıslahıyla tamamlanacağını ve yağışlarda yaşanabilecek risklerin azaltılacağını aktardı.

hedefler ve teşekkürler:

Projeyle birlikte ilçede görüntü kirliliğinin azaltılması, taşkınlara karşı daha korunaklı bir düzen sağlanması ve yerel yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Kavaklıgil, sürecin ilerlemesinde destek veren Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve ihalenin gerçekleşmesini sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere ilgili kurumlara teşekkür etti. Belediye olarak hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Kavaklıgil, Biz çalışacağız, Tosya kazanacak. ifadeleriyle projenin memleket ve hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, TOSYA BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİ NETİCESİNDE İLÇEDEN...

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, TOSYA BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİ NETİCESİNDE İLÇEDEN GEÇEN İNCESU DERESİ’NİN ISLAHI İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN PROJENİN İHALESİNİN 30 KASIM’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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