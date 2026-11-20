Sakarya merkezli operasyonla saldırı planları çöktü

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 18 Kasım tarihinde yürüttükleri "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, Sakarya merkezli olmak üzere Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirdi. Operasyonda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" mensubu oldukları belirlenen şahıslar gözaltına alındı ve örgütün işleyişine ilişkin önemli tespitler yapıldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan şüphelilerden R.B.K. (36) ve A.A. (17) hakkında örgüt içinde "tetikçi" pozisyonunda yer aldıkları belirlendi. Polis ekipleri, örgüt mensuplarının 8 farklı ilde iş insanlarına yönelik toplam 15 ayrı silahlı eylem planladığını tespit ederek saldırıların gerçekleştirilmesine engel oldu. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, R.B.K.'nin ayrıca iki farklı ilde meydana gelen 2 ayrı cinayetin azmettiricisi olduğu saptandı.

Adli süreç ve olası etkileri:

Emniyetteki işlemler sonrası şüpheliler adli makamlara sevk edildi; A.A. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.B.K. (36) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, hedef alınan iş insanlarının güvenliğinin sağlanmasında ve örgüt yapılanmasının eyleme geçmeden çökertilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. KOM ekiplerinin tespitleri doğrultusunda soruşturmanın ve ilgili illerdeki takibin sürdüğü bildirildi; bu tür eş zamanlı müdahalelerin suç örgütlerinin planlama ve yönlendirme ağlarını zayıflatma açısından etkisi olduğu vurgulanıyor.

EMNİYET EKİPLERİNCE 3 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONDA, 8 FARKLI İLDE İŞ İNSANLARINA YÖNELİK 15 AYRI SİLAHLI EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN VE 2 CİNAYETİN AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU BELİRLENEN SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUBU TUTUKLANDI.