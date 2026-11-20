jandarma denetiminde durdurulan araçlarda kamu sağlığını tehdit eden bulgular:

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yürüttükleri yol kontrol uygulamasında farklı araçlarda yapılan incelemelerde halk sağlığını tehdit eden gıda maddeleri tespit etti. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda, ürünlerin menşei belirsiz olduğu ve muhafaza şartlarına uygun şekilde taşınmadığı belirlendi.

tespit edilen miktar ve ürün grupları:

Yapılan incelemede ekipler tarafından; 1.192 kilogram peynir ve 580 litre süt ile damga ve etiketi bulunmayan 4.731 kilogram sakatat sevkiyatının gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Toplamda ele geçirilen miktar, kayda geçen şekilde 5.923 kilogram katı gıda ve 580 litre süt olarak bildirildi. Ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve soğuk zincir koşullarına uyum göstermediği vurgulandı.

yasal işlem, imha ve idari yaptırım:

Ele geçirilen gıdalar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sorumlulara toplam 613.485 TL idari para cezası uygulandı. Bu tür denetimlerin, kaynağı belli olmayan ve uygun koşullarda taşınmayan ürünlerin tedarik zincirinden uzaklaştırılması ve tüketici sağlığının korunması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Uygulama, otoyol gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrollerinin hem kaçak sevkiyatları ortaya çıkarmada hem de gıda güvenliği ihlallerine karşı caydırıcılık sağlamada etkili olduğuna dair örnek teşkil etti.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL KONTROL UYGULAMASINDA FARKLI ARAÇLARDA, MENŞEİ BELİRSİZ VE UYGUNSUZ KOŞULLARDA TAŞINAN TONLARCA GIDA ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ SORUMLULARA TOPLAM 613 BİN 485 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.