Belediye başkanı ve meclis üyelerinin istifası:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde Belediye Başkanı Enes Cengiz ile meclis üyeleri Orhan Çimen, Halis Güntaç, Ali Söyüncü ve M. Baha Başak DEM Parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, istifa kararının tamamıyla kendi hür iradeleriyle alındığı vurgulandı.

Açıklamada öne çıkan ifadeler:

Başkan Enes Cengiz, açıklamasında 'şahsım ve Belediye Meclis Üyelerimiz Orhan Çimen, Halis Güntaç, Ali Söyüncü ve M. Baha Başak olarak DEM Parti üyeliğinden kendi hür irademizle istifa etmiş bulunuyoruz' diyerek kararın hiçbir kişi, kurum veya çevrenin baskısı, yönlendirmesi ya da etkisi altında alınmadığını belirtti. Açıklamada ayrıca bu kararın arkasında herhangi bir dış müdahale veya siyasi baskı bulunmadığı ifade edildi.

İlerleyen süreç ve öncelikler:

Açıklamada, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye bağlı kalmadan bağımsız çalışılacağı ve istifa edenlerin görevlerine bağımsız olarak devam edecekleri kaydedildi. Başkan ve meclis üyeleri, önceliklerinin Veysel Karani’nin geleceği, halkın huzuru ve refahı ile belediyenin gelişimi olduğunu; kimseye karşı kırgınlık ya da düşmanlık beslemediklerini ve tüm vatandaşlara eşit mesafede hizmet sunma anlayışıyla görevlerini sürdüreceklerini vurguladı.

VEYSEL KARANİ’DE BELEDİYE BAŞKANI ENES CENGİZ VE 4 MECLİS ÜYESİ DEM PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ