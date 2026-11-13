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Erdoğan ile Şeyh Temim dolmabahçe'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Dolmabahçe Ofisi'nde törenle karşıladı; görüşme katılımcılarla basına kapalı sürdü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan ile Şeyh Temim dolmabahçe'de bir araya geldi

karşılama töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki görüşme başladı.

Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından görüşme yapıldı.

katılımcılar ve görüşme ayrıntıları:

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı.

Görüşmenin basına kapalı şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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