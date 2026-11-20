Karabağlar'da motosiklet ve ikametinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince bir şüphelinin evine ve kullanımındaki motosiklete yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler, operasyonun hedef odaklı ve planlı bir takip sonucunda gerçekleştirildiğini gösterdi.

operasyonun ayrıntıları

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 19 Kasım günü uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.K. (25) isimli şüpheliyi takibe aldı. Polis ekiplerince şüpheli B.K.'nin kullanımındaki motosiklette ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda, 15 parça kutu içerisinde 300 gram metamfetamin ile poşet içerisinde 64 gram uyuşturucu madde olmak üzere toplam 364 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

yakalanan şüpheli ve adli işlem

Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde satmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler, yetkili birimlerce sürdürülmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER